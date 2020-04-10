◎衛生局人員「曉以大義」 酒店女公關身份確認

新冠肺炎確診個案379是台北酒店女公關，桃園市長鄭文燦10日透露，她確診時，在第1輪疫調稱自己是家庭主婦。不過在第2輪由桃園市衛生局人員疫調時，懷疑說法有異，曉以大義後，案379不斷啜泣，才願意說出實情。

◎口罩不能寄國外子女？獨派抓狂了

前台南縣長蘇煥智在臉書提到某獨派教授留言，台灣目前開放口罩可以寄給子女；不過卻規定該子女必須具有中華民國國籍才可以。這教授表示一想到政府一方面做口罩外交，贏得人道外交的美名。「卻不准他寄口罩給在哈佛大學附屬醫院工作的女兒，他氣得快抓狂」。

◎排隊買口罩無奈 蘇貞昌安慰：買早餐也要排

蔡政府接連援助國際近2千萬片口罩，引發輿論質疑為何台灣民眾還在排隊買口罩，未來是否可能提升購買量至1天1片？對此，行政院長蘇貞昌今在立法院總質詢中表示，我覺得不一定每個人、每一天都要用口罩，有用的人去買口罩，買口罩有排隊，「我們買早餐的時候也是有排隊！」

◎追加1500億 紓困案逕付二讀

政院針對防疫紓困條例提出修正草案，將原先600億預算，再追加1500億，全案送立院後，今在朝野均有「加速處理」共識的情況下，於立法院院會上，與國民黨版修正草案併案逕付二讀，並省去1個月的協商冷凍期，在下周一就會進行朝野協商，預料最快下周二提交院會完成三讀。

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時電子報)