41歲女星楊思琦19年前以港姐冠軍身分出道，8年前她生下一女，沒公開孩子的爸，只說女兒會跟她姓，去年10月她宣布嫁給圈外男友並懷孕，今年2月生下一兒，最近她透露兒子之後也會跟她姓，並指未現身過的老公也支持，更放手讓她繼續工作。

楊思琦2002年和李泳豪交往，2011年宣布分手，隔年楊思琦自曝生下一女，但她拒絕公開生父身分，也挑明之後不會再提。去年她突然閃婚嫁給圈外男友並雙喜臨門。據《東網》報導，楊思琦婚後對丈夫身分保密到家，連身邊好友都沒看過對方真面目，每每問起何時帶老公跟大家見面，楊思琦僅說想保護對方身分，也強調另一半對她很好。

最近楊思琦上節目《是敢的》大談婚姻，說自己以前弱不禁風，當了兩次媽媽後發現勇氣倍增，也說認識現任老公是因緣分，對方不僅放手支持她的工作，也不在意讓兒子跟她姓，呼籲大家要勇敢追求真愛，不要擔心遇不到對的人。

(中時電子報)