新北市中和警分局於9日晚間9時許時出動近百名警力執行擴大臨檢勤務，針對轄區內KTV、卡拉OK、歌唱坊、小吃店等類似營業場所執行臨檢。（中和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和警分局於9日晚間9時許時出動近百名警力執行擴大臨檢勤務，針對轄區內KTV、卡拉OK、歌唱坊、小吃店等類似營業場所執行臨檢。（中和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市中和警分局於9日晚間9時許時出動近百名警力執行擴大臨檢勤務，針對轄區內KTV、卡拉OK、歌唱坊、小吃店等類似營業場所執行臨檢。（中和警分局提供／葉書宏新北傳真）

新冠肺炎疫情全球延燒，中和警分局配合中央流行疫情指揮中心指示酒店、舞廳全面歇業，於9日晚間9時許時出動近百名警力執行擴大臨檢勤務，針對轄區內KTV、卡拉OK、歌唱坊、小吃店等類似營業場所執行臨檢、稽查營業性質，並查察有無未遵守居家檢疫、居家隔離民眾外出趴趴走。

中和警分局警力總計臨檢場所共29處，經警方勸導後已歇業16處，尚有營業之營業場所共13處，警方除當場對尚有營業之業者，勸導值此關鍵時刻，應配合政府相關防疫措施暫停營業，以避免因人潮、密閉空間，因而造成群聚感染。

中和警分局長林故廷表示，針對尚有營業之營業場所，警方已當場製作臨檢紀錄，將陳報新北市政府權責機關作為查處參考；同時呼籲防疫期間除了請「居家隔離」或「居家檢疫」的民眾確實遵守政府相關法令規定，不要「趴趴走」外，民眾外出應主動配戴口罩，並避免出入公共場所，平時常用肥皂勤洗手或使用酒精消毒，養成良好個人衛生習慣，以保護自己及家人健康，共同為維護國內防疫安全努力。

(中時 )