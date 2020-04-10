WHO祕書長譚德塞批評台灣對他人身攻擊，及對黑人種族歧視。蔡英文總統10日表示，譚德塞對台灣的不實指控，嚴重誤導國際視聽，她已表達最強烈的抗議；譚德塞不了解台灣，邀請他能夠排除障礙、排除壓力，來台灣看看政府跟人民同心協力，我們一起抗疫的過程。

蔡英文視察台灣肥料公司，她致詞時提到，國內肥料的原料、庫存很充足，可以一直使用到年底，呼籲農民合理使用、不要囤積。她也特別感謝，台肥生產線員工及供應商等，假日都沒有休息，24小時輪班工作，非常辛苦，也是我們防疫國家隊的一部分。

蔡英文話鋒一轉，提到譚德塞對台灣的指控，她表示，我們希望能盡一己之力，提供協助給其他需要的國家，不過WHO幹事長對台灣不實的指控，確實會嚴重誤導國際視聽，「作為總統，我昨天已經表達了最強烈的抗議。」

蔡英文說，WHO幹事長這樣說，是因為他不了解台灣，所以我也邀請他能夠排除障礙、排除壓力，能夠來台灣看一看政府跟人民同心協力，一起抗疫的過程。

「我們不論是守護人民的健康，或者是參與全球防疫的工作，都做得非常非常大的努力。各行、各業也都發揮專業、攜手同心，我也有信心，我們一定會一起度過這一次的難關。」

(中時 )