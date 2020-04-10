世界衛生組織祕書長譚德塞宣稱3個月前遭到來自台灣的攻擊，推特(TWITTER)等主社群網出現大量發文及留言，以台灣人名義向譚德塞道歉，調查局假訊息防制中心溯源追查發現，這些道歉文都是大陸網民假冒台灣名義所為，而且這些假的道歉文還在持續增加，除了提出澄清，也商請推特將假道歉文下架。

假防中心主任張尤仁表示，譚德塞指被攻擊後，推特網上先出現Zoe的發言，內容為「我是台灣人,我為台灣人這樣惡毒攻擊譚德塞而感到無比羞恥,我代表台灣人向譚德塞道歉,乞求他的原諒。接著又有惶恐的的糖發文同樣內容，接著被全體自由電台及大陸的自由徐州電台製作模板後被大量發布。

張尤仁強調，發布假道歉文的推特用戶，竟然還公開表示這樣挺好玩，大家記得裝像點。嚴重危害台灣國際聲譽。調查局將持續調查境外勢力集體炒作假消息的情事，對於不實假消息也將商請國外網站下架，同時也再次呼籲民眾不要輕易轉傳不實假消息。

(中時 )