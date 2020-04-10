大陸比特幣礦機製造商嘉楠耘智9日公布，2019年全年營收為人民幣（下同）14.23億元，年減47.41％，凈虧損為10.34億元，而2018年凈利為1.224億元。受此消息影響，嘉楠耘智9日收報3.2美元，大跌9.09％，自上市收日收盤以來累計重挫64％。

澎湃新聞報導，嘉楠耘智9日發布在美股上市以來首份財報顯示，2019年全年營收下降的主因是比特幣價格下跌，拖累礦機售價下降。不過自2018年起，該下降部分被出售礦機總算力的增加，抵消一部分影響，2019年嘉楠耘智總算力銷售達1,050萬Thash／s，年增47.1％。受此激勵，2019年第四季嘉楠耘智營收出現增長。

嘉楠耘智董事長兼首席執行長張楠庚在財報中指出，2019年11月成功IPO，提高品牌的全球知名度，並顯示嘉楠耘智的價值主張對投資界的吸引力，因此在2019年第四季，儘管該季比特幣價格波動加劇，嘉楠耘智與2018年同期相比，收入出現增長。

展望未來，嘉楠耘智財報指出，在2020年面臨的第一個挑戰是新冠肺炎疫情爆發。在目前的發展階段，廣泛的健康危機，對一般商業活動、經濟、金融市場，以及加密貨幣市場活動都產生不利影響，因此嘉楠耘智降低對2020年業務的預期。2020年第一季，嘉楠耘智預計，總收入不低於6,000萬元。

據市場研究Frost＆Sullivan數據顯示，2019年上半年，在全球出售的比特幣採礦機的總運算能力中，嘉楠耘智占21.9％，排名全球第二，第一名為比特大陸。

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