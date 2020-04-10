台北東區門戶最受矚目的超級大案「大南港案」土地要公開標售，全案已委託資誠會計師事務所旗下的普華國際不動產公司主辦。國揚(2505)、工信(5521)、和桐(1714)等所有權人各公司召開董事會決議，將採公開標售方式，處分「大南港案」，消息一出 ，今日3檔股價火力全開，國揚、和桐觸及漲停，工信雖未跟上，但也有7%以上漲幅的好表現。

「大南港案」位於南港東新街南港路口，原本佔地面積達1.06萬坪，國揚在2006年以66億元向工信工程買下其中的4,200多坪，全案土地所有權利人持有面積依比例為：國揚40％、和桐子公司和信成12.25％、工信子公司展邦建設12.5％、威力國際10％、弘輝8.75％、定利開發7.5％。此次「大南港」土地公開標售案，可望是台北東區門戶規模最大的土地標案。

由於目前市場對於國內商用不動產辦公市場仍有企業總部、研發大樓或長期自用的需求，「大南港案」土地公開標售消息一出，立即激勵國揚、工信、和桐股價走高，其中國揚、和桐攜手亮燈漲停，惟受大盤影響，漲幅收斂。國揚拚回20元大關，欲寫下農曆年之後的高點；和桐在題材帶動下，順利回補3月13日日的向下跳空缺口，寫近一個月來高價；工信先前即有買盤進場，股價呈現V型走勢，已回到3月上旬的高檔區，今日未入漲停之列，但仍有7%以上的優秀表現。

普華國際不動產總經理田揚名表示，「大南港案」屬第三種商業區(特)，容積353％，未來可接受30％容積移轉，大基地的規劃可滿足辦公、娛樂、商場、飯店等全方位的需求，為台北市少數大面積精華土地釋出，全案預計5月7日開標，總底價被保密不對外透露，但據了解，應在265億元上下。（編輯整理：張嘉倚）

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