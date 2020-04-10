高齡 85 歲的台灣唸歌藝術國寶級人物楊秀卿老師主唱、演奏，偕同三金音樂製作人柯智豪、微笑唸歌團團長儲見智，推出台灣史上首張情色唸歌專輯《未公開的綺麗》。製作人柯智豪表示：「情色藝術自古皆有，不分地區民族，只是呈現方式與載體大不相同。」他表示「用看的」A 片和「用聽的」情色唸歌，前者只能在私密空間進行，後者則是連搭公車也能聽，還可以激發想像與創意。

柯智豪2017年因電影《血觀音》與楊秀卿老師結緣合作，回億當時初見楊秀卿老師直說：「好像看到博物館、人間材料，台灣很多歷史都在她身上。」之後熟識話家常之餘才發現，原來楊老師私下暗崁許多情色唸歌段子，因「兒童不宜」才把它們自表演曲目中刪除；但經過徒弟儲見智和柯智豪不斷勸說，才終於讓這些情色藝術的精華重見天日，可說是台灣歷史的一大盛事。

《未公開的綺麗》專輯共收錄三首段子，分別代表不同年代與體裁的情色唸歌。包括可視為民間故事《梁祝》同人創作的〈英台曬奶〉、最早可能源自百年前清朝，講述近親偷腥的〈姨仔配姊夫〉、而從唐三藏拉肚子衍伸出的〈鯉魚精〉，則是柯智豪自己百無聊賴中發想的原創故事。隨著專輯推出，柯智豪也預告近期已開始籌備情色廣播劇，意圖挑戰聽覺的官能極限。

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(中時電子報)