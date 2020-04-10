台劇女神李燕近日被曝光私下爆肉照，照片中坐著看雜誌的她肚子上驚現三層肉，讓粉絲直呼不敢相信是李燕本人。李燕則大方承認照片中就是她本人無誤，表示現已成功減掉8K，日前曬出代言照中，只見李燕一甩過往螢光幕前乖乖女形象，以一襲黑色高岔禮服搭配大紅唇，展現霸氣女人味。不只難得以貼身短洋裝造型秀性感S曲線，更露出一雙白皙大長腿，直接開岔到大腿上，讓不少看慣李燕保守穿著的粉絲們直呼要噴鼻血！

李燕更自爆天身就是易肉體質，但偏偏又非常討厭運動，仰臥起坐大概三下我就不行了！人來瘋的時候會去踩踩飛輪，但大概就半年一次，後來自己研發了一套懶人甩肉法，除了靠吃代謝輔助品調理代謝力外，還要找一個甩肉對手，每天告訴自己「對方沒變胖、我就一定要減下來」，讓她成功在短時間降回4字頭，成功回歸到4字頭的李燕，為新代言首次挑戰高衩洋裝，側躺時整雙大長腿全都露，搭配帥氣的濕髮造型跟性感紅唇，讓粉絲們直呼超像霸氣龐德女郎！對此，李燕開心表示：「前陣子隨便一捏肉就有好幾層，短褲還卡在大腿拉不上來超崩潰！現在減下來後隨便穿都很美，要我嘗試大露背也沒問題！」

李燕曬火辣照展現邪惡視角。（圖／CHOYeR曲易提供）

談到錯誤甩油方式，李燕回憶道：「我曾經試過巫婆湯，把所有蔬菜都丟下去煮，每天只喝湯不吃其他東西，結果營養不均差點昏倒。後來還試過來路不明的泰國減肥藥，一開始消很快，但只要一停藥且正常飲食，數字就立刻翻倍長！另外，我也試過三餐裡只有一餐讓自己吃飽，過午之後就不吃，盡量想辦法拉長不進食的時間，但這樣拍戲根本沒體力，無法集中精神在工作上，非常恐怖。」李燕表示為了不再重蹈覆徹，這次她堅持要正常飲食並搭配保健食品，讓吃下去的不會堆積在身體裡。想不到這個方法一試見效，連同劇組的女演員都直誇她越來越細。李燕說：「我之前拍戲衣服都會盡量請造型師找可以遮的，最近非常願意露，尤其是肚子，現在有線條很好看！」

李燕表示自己沒有運動的習慣，以前曾為了要變美而努力運動，但數字不減反增、屢試不爽！因此她現在堅持靠「吃」來改善體態。她更大方分享這段時間的飲食方式：「我會以肉類的蛋白質攝取為主，然後一定要三餐正常吃、千萬不要節食、讓自己有飢餓感，這樣反而會想吃更多，而瘦身有成的她更開心表示：「之前XS的褲子被我冰凍在衣櫥很久都沒穿，最近終於又穿回去了！

(中時電子報)