看來NBA想要重新開打的日子仍很遙遠！根據美國塞頓霍爾大學史蒂爾曼商學院做出民調，高達7成2的美國民眾，在還沒開發出新冠疫苗之前，就算體育賽事恢復舉辦，他們也不去現場看球，甚至7成6民眾希望比賽採取閉門方式進行。

甚至針對喜愛現場觀看體育賽事的球迷做民調，也有6成1球迷表態在沒有疫苗之前，不會前往現場觀看球賽，只有大約1成2民眾認為，如果能夠保持一定的社交距離，他們才會考慮前往現場看球，代表新冠疫情仍帶給體育賽事很大打擊。

就算部分體育賽事有望重新開打，只有1成3民眾認為還能安心在現場看球，看起來絕大部分的美國民眾，仍不願意冒著可以感染新冠肺炎的風險現場看球，可是目前醫療專家認為，在2021年之前都不太可能研發出新冠肺炎的有效疫苗。

當前最有可能的折衷方式是閉門比賽，這項提議獲得7成6民眾的支持，也都願意透過電視或網路直播方式收看比賽，且對體育賽事的興趣不會降低，卻有將近4成6的美國民眾悲觀認為，今年所有的體育賽事都會面對無奈取消的命運。

(中時 )