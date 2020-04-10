新型態的毒品咖啡包，摻入包括一粒眠等多種毒品，施用後致死率高。（盧金足攝）

專案小組兵分七路查獲沈姓主嫌等7人，大多為剛成年者，顯有不法集團在幕後操縱。（翻攝照片／盧金足台中傳真）

警方溯源查獲新型態毒品咖啡包分裝廠，起獲分裝設備及原料。（盧金足攝）

警方去年11月在嘉義市查獲劉姓犯嫌持有大量毒品咖啡包，溯源追查上游，經5個月蒐證，查獲22歲沈姓主嫌等7人，都是剛成年的青少年，研判幕後集團在操控，還設下多個斷點增加查緝難度，及時破獲，避免致死率高的毒咖啡流入市面，防疫期間，防杜青少年群聚轟趴施用毒品咖啡包而染疫。

刑事警察局偵查第六大隊第四隊隊長許忠彥表示，嘉義市政府警察局第一分局去年11月間查獲劉姓犯嫌非法持有大量毒品咖啡包，刑事局偵查第六大隊第四隊與該分局共組專案小組溯源調查，並報請嘉義地檢署指揮偵辦。

經深入調查，另外還有7名犯嫌涉案，大部份都是剛成年，5男2女成員中，其中還有1人未成年，警方研判幕後集團在操控，該集團為規避警方查緝，將毒品、咖啡包製造的過程，包含調合原料、分裝以及販賣等過程，相當細膩的分工，而且設下的多個斷點來增加警方查緝上的難度。

警方起獲的贓證物包括封口機、攪拌機、電子磅秤、夾鏈袋、毒品咖啡包空袋、手機、除臭芳香劑、一粒眠等，目前一包毒品咖啡市價賣4、500元，去年在嘉義查獲1萬4000多包，不只市價高達700多萬元，如果流入夜店或青少年食用，後果不堪設想。

警方經過5個月的蒐證，7日由刑事警察局偵六大隊會同嘉義市政府警察局第一分局向嘉義地方法院及檢察署聲請搜索票及拘票，兵分七路，起獲毒品、咖啡包2.7公斤，還有大批原料，全案依《涉嫌毒品危害防制條例》等罪嫌移請嘉義地檢署偵辦。

許忠彥指出，高檢署年初曾發布「強力搖頭丸致死率幾近百分百，1個月之內奪走28條命」的新聞訊息，個案死亡大都是採用新型態的毒品咖啡包，摻入包括一粒眠等多種毒品，警方呼籲，防疫期間，為防杜青少年群聚轟趴施用毒品咖啡包而染疫，持續加強查緝毒品咖啡包的施用場所及分裝廠，以維護國人生命安全。

(中時 )