中央流行疫情指揮中心已宣布全國酒店和舞廳全面停止營業。內政部長徐國勇上午表示，警方執勤的對象不分有登記及未登記的酒店、舞廳，只要違反規定者該罰就罰；徐國勇並說，一些複合式業者，也在管制範圍。

全國警方配合中央流行疫情指揮中心酒店跟舞廳停業規定，已展開臨檢工作，徐國勇上午在內政部疫情會報中感謝警察同仁辛勞。徐國勇並說，昨天警察同仁全部出動，今天也會配合疫情指揮中心處理這些事。

他表示，所謂停業規定，就是要防止疫情擴散，所有的酒店、舞廳包括 有的有登記跟有的沒登記的，都拜託相關業者配合政府的防疫措施，因為防疫攸關台灣各方面包括經濟層面都會受到影響的事，情非得已，要請大家諒解。

徐國勇也說，不管有牌無牌業者都會處理，一視同仁，違反規定者就是依規定處理，包括罰款在內。

被問到夜店酒店的區別，徐國勇說，防疫最主要是針對群聚問題進行處理，今天早上有人提到酒店舞廳有人陪侍的店才是禁止的重點，事實上有些複合式的店家，很難區分，這些都在範圍內，疫情指揮中心也會做相關討論，也感謝昨天很多業者配合。

(中時 )