台中市政府紓困九箭再加碼！台中市地稅局10日表示，針對飯店旅館業者，首創「按停用營業面積減房屋稅」新措施，有別於其它縣市按樓層認定方式，讓單一樓層僅部分面積停業的業者，也可申請房屋稅率，由營業用3％，改降為非住家非營業用2％，減稅門檻降低，以協助業者減輕負擔。

台中市地稅局表示，台中市3月初率全國之先，推出紓困九箭後，各機關持續滾動式檢討各項紓困措施。其中，第八箭稅捐減免和緩繳措施，主動幫民眾減地價稅、房屋稅、使用牌照稅、娛樂稅，協助分期及延期繳納，日前更加碼推出稅捐緩繳2.0版，放寬申請延期或分期繳納稅捐的適用對象和條件。

同時，地稅局也主動挑列全市約400家旅宿業及35家婚宴餐廳，業者若有部分樓層停業，也積極輔導使用較低的房屋稅率課稅，目前已接到約110家業者諮詢外，並陸續受理計40家飯店旅館業者申請降低稅率，累計幫業者減稅約165萬餘元。

台中市地稅局指出，依財政部原有解釋令規定，飯店如因生意清淡關閉部分樓層，可按「一層樓」面積為核准單位，改按非住家非營業用稅率課徵房屋稅，而現今許多旅館經營型態改變，包括汽車旅館或民宿等，建築方式非僅大樓分層式建築。對此，市府首創按停用營業面積，改課房屋稅新措施，將更符合業者實際營業狀況。

地稅局也說，在受理旅館業者諮詢過程中，發現許多業者，並非所有權人，即非房屋稅的納稅人。對此，地稅局特別設計專屬房屋使用情形，改課申報書，讓所有權人及經營者共同申報，釐清實際使用情形。 台中市地稅局提醒，為減少疫情期間民眾外出洽公的風險，納稅義務人可透過該局網站、行動應用程式（APP）「中稅e把照」或地方稅網路申報平台(https://net.tax.nat.gov.tw)線上申辦。

(工商 )