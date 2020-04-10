醫院是個看盡生離死別人生的場所，常常會有一些難以解釋的超自然事件發生。《小明星大跟班》最新一集節目，找來多位臨床醫生討論「病人從來不會知道手術室裡的秘密」，有醫師分享親身經驗，讓現場主持人與來賓聽了寒毛直豎。

一名骨科醫師趙浩昱出面分享，他早年在當住院醫師時，曾被指派去幫病人宣告死亡。當時他在加護病房幫對方拔管，但因為沒有拔管經驗，第一次拔時不小心就吸到往生者呼出的最後一口氣。趙浩昱回憶表示：「那味道很恐怖，從那之後就是整天都覺得不對勁，覺得肩膀很重、腰酸背痛，做事情都很倒楣。」

而另一名泌尿科醫師黃煒軒也提到，他曾經開過一台花了快20到24小時的大刀，最後手術成功安全下莊，但病人事後醒來告訴醫師，「我的靈魂有飛上來，看到你們在手術台上做了什麼」，由於病人的描述與開刀過程幾乎一模一樣，也讓醫師們感到很不可思議，「難道真的有靈魂這種事嗎？」

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(中時電子報)