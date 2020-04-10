出道33年的李翊君原計畫6月舉辦個人演唱會，無奈疫情攪局，計劃趕不上變化，被迫延期。她感嘆：「好可惜，但為了大家的安全，這是最好的選擇，不然歌迷有壓力，我在台上唱也很剉。」她要歌迷再等等，並保持健康的身體、平靜的心情，度過這次疫情，期待和歌迷在演唱會相見。

李翊君原本去年就有計劃辦演唱會，但直到今年才覺得準備好，「我自己所有狀態都調整到最好了，演唱會的曲目、製作都找到很棒的團隊」。她原定6月在台北國際會議中心舉辦個唱，服裝、海報、舞台設計都已進入製作階段，也因此被迫延後到年底，李翊君大嘆可惜又遺憾。

李翊君注重防疫，自有「腳勤、口罩、吃家裡」3招應對。（圖／艾迪昇傳播提供）

有趣的是，這段期間，李翊君在YouTube前10名歌曲影片，點擊總已來到4218萬次，讓她開心表示，若歌迷等不及演唱會，可先上YouTube溫習這些歌曲。50歲的她一直維持運動習慣，「每天做，就算只有1分鐘、2分鐘都好。」面對這波疫情，她表示秘訣靠「腳勤、口罩、吃家裡」3招應對。最近女兒香奈兒上月也已由美返台，經過14天居家防疫後，現在天天樂得和爸媽共享天倫之樂，李翊君更是餐餐下廚，展現好手藝。

李翊君女兒香奈兒上月也已自美返台。（圖／鮪魚肚影音提供）

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)