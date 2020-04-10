新北市石碇區公所積極向市府提出具體方案並申請經費補助興建停車場。（石碇區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市石碇區隱藏許多瑰麗的奇景，以及可以療癒人心的溪流，加上淡蘭古道及皇帝殿步道等自然景觀，假日專程至此的遊客絡繹不絕，為提供遊客充足之停車空間，提高至石碇觀光的方便性，石碇區公所積極向市府提出具體方案並申請經費補助興建停車場，透過相關硬體建設以及軟體的配合，讓石碇區越來越好。

石碇區長洪崇璉表示，石碇多是山區，停車位腹地的尋找相當不容易，公所在雙溪口增建了兩處停車場，其中已經開放使用的第二停車場，位於碇坪路轉外按橋往虎爺公廟方向，在國道五號下方，公所盡力解決停車問題讓遊客能夠好停車，也能欣賞沿途山水美景，進而改善市容與市民的生活品質。

石碇老街因為受限於腹地關係，要闢建停車空間的確有難度，公所為了讓來訪的遊客可以嘗盡道地的特色名產及探索石碇的美好，體驗到石碇的慢活，停車場增建後，希望要前往老街的遊客，也能夠將車輛停放在新建的停車場，而從雙溪口第二停車場步行到老街，只約需20分鐘。

洪崇璉指出，另一處第一停車場，則位於淡蘭吊橋附近，原先這裡就有部分停車空間，現在將腹地擴大，目前還在進行地坪的維護，未來完工開放後，兩個停車場合計可提供50至60個停車位，期盼大家能多多利用，趁著假日來趟石碇慢活之旅，你就可在茶鄉中尋慢味、踏溪中尋古道，感受石碇山林溪流水氣的洗禮。

(中時 )