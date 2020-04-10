新北市石碇區隱藏許多瑰麗的奇景，以及可以療癒人心的溪流，加上淡蘭古道及皇帝殿步道等自然景觀，假日專程至此的遊客絡繹不絕，為提供遊客充足之停車空間，提高至石碇觀光的方便性，石碇區公所積極向市府提出具體方案並申請經費補助興建停車場，透過相關硬體建設以及軟體的配合，讓石碇區越來越好。
石碇區長洪崇璉表示，石碇多是山區，停車位腹地的尋找相當不容易，公所在雙溪口增建了兩處停車場，其中已經開放使用的第二停車場，位於碇坪路轉外按橋往虎爺公廟方向，在國道五號下方，公所盡力解決停車問題讓遊客能夠好停車，也能欣賞沿途山水美景，進而改善市容與市民的生活品質。
石碇老街因為受限於腹地關係，要闢建停車空間的確有難度，公所為了讓來訪的遊客可以嘗盡道地的特色名產及探索石碇的美好，體驗到石碇的慢活，停車場增建後，希望要前往老街的遊客，也能夠將車輛停放在新建的停車場，而從雙溪口第二停車場步行到老街，只約需20分鐘。
洪崇璉指出，另一處第一停車場，則位於淡蘭吊橋附近，原先這裡就有部分停車空間，現在將腹地擴大，目前還在進行地坪的維護，未來完工開放後，兩個停車場合計可提供50至60個停車位，期盼大家能多多利用，趁著假日來趟石碇慢活之旅，你就可在茶鄉中尋慢味、踏溪中尋古道，感受石碇山林溪流水氣的洗禮。
(中時 )
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