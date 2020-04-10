新冠肺炎延燒全球，防疫工作馬虎不得，消費者文教基金會於今年3月6日至26日進行「連鎖超商及連鎖咖啡店防疫措施調查」，調查對象為台北市、新北市、桃園市、台中市等9個縣市，共計192家連鎖超商及連鎖咖啡店，調查發現店員製作咖啡前有洗手或消毒手部的比例僅佔19.3％，需大力督導加強。

消基會企劃部專員吳佳蓓表示，為從整體面向了解連鎖超商與連鎖咖啡店因應疫情採取哪些預防措施，192家調查對象的防疫措施顯示，店員製作咖啡前有洗手或消毒手部的比例最低，僅佔約19.3％、店內備有酒精供民眾使用的比例約38％、店員皆配戴口罩比例則約76.6％。

調查結果顯示，當店內僅1名店員身兼收銀與製作咖啡時，僅有16.7％會在製作咖啡前清洗或消毒雙手，2名(含)以上店員時相互支援時，製作咖啡前會清潔雙手僅19.5％，2名(含)以上店員有分工時，比例則為22.7％。

吳佳蓓指出，從結果發現，如店員人力在收銀與製作咖啡分工有重疊時，人員施作飲料前的雙手洗淨或消毒未執行率近8成，可改善的空間還很大。

店員配戴口罩部分，當店內僅1名店員未分工時，配戴口罩比例為68.2％，工作相互支援時皆配戴口罩比例為79.3％，2名(含)以上店員分工時，皆配戴口罩比例為84％。

4大超商當中，統一超商店內設置酒精比例達70％，其次為全家便利商店22％、萊爾富便利商店18％、OK便利商店17％；連鎖咖啡店設置酒精比例最高的業者為85度C的64％、丹堤咖啡50％，路易．莎咖啡28％ 、怡客咖啡25％及星巴克咖啡22％。這部分仍須加強。

吳佳蓓強調，消基會呼籲全省連鎖超商與連鎖咖啡店業者應加強店員全面戴口罩、固定清潔雙手及備酒精供顧客使用，以保障消費者的飲食安全，呼籲業者儘快檢視並自主改善店內防疫的不足。

(中時 )