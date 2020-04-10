美國《科學》雜誌8日發表的新研究發現，新冠病毒容易感染貓和雪貂，而對狗、豬、雞、鴨等感染性微弱。

目前，對於新冠病毒起源以及中間宿主等還沒有定論，哪種動物最適合作為實驗模型來評估新冠藥物和疫苗對人體的功效仍是一大難題。在這一研究中，研究人員比較研究了不同動物對新冠病毒的敏感性，包括貓、狗、豬、雞、鴨等家畜。

研究選取了兩個病毒株：F13-E和CTan-H。研究人員通過動物的鼻腔接種使其感染新冠病毒，然後檢測病毒在各部位的複製情況。結果發現，病毒在其他動物體內複製很少，但在雪貂上呼吸道、貓的呼吸系統和消化系統複製較多。幼貓的感染更為嚴重。

研究負責人、中國農業科學院哈爾濱獸醫研究所研究員、中國科學院院士陳化蘭表示，這項研究證明，雪貂可以用作新冠病毒疫苗和藥物評估的模型動物。貓高度易感，應該密切監測和保護疫區的貓。狗、豬和家禽等動物對新冠病毒不易感。該研究將對新冠病毒的溯源具有重要指導意義。

(旺報 )