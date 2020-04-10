政府持續對國人實施口罩購買管制，但卻一再對外國捐贈口罩，令許多民眾不滿，主張政府應該公開口罩分配情況。立委也紛紛索資了解，但民眾黨立委高虹安今天在立法院質詢時就指出，她向各部會索資後，竟發現有7612萬片口罩流向不明，各部會並未交代，她當場詢問行政院長蘇貞昌，蘇貞昌也答不出來，在高虹安要求下，蘇貞昌承諾會去了解。

高虹安表示，政府要求搭大眾運輸要戴口罩不然開罰，導致口罩需求量增加，民眾大排長龍，衛福部長陳時中也說口罩重點是分配，要讓大家買的到，但最近民間對口罩分配有許多質疑，希望政府釐清。

高虹安接著指出，根據她向交通部、經濟部、衛福部等部會索取的資料，1月28日到3月16日之間，政府原有口罩庫存4500萬片， 而徵用口罩量共3億1989.3萬片(含周轉庫存)，兩者加起來共3億6489.3萬片口罩，當中在藥局和網路上販售的民生配售量1億5988.5萬片，供民眾購買醫療公務用9933.7萬片(含戰備庫存)，產業用 2500萬片，中央疾管署安全庫存454萬片，但加總後還有高達7612.7萬片口罩去向不明，請問蘇貞昌有掌握這7612萬片的流向嗎？

蘇貞昌回稱他每周一定主持口罩會議，已經十次，全台灣口罩產量從一天188萬到1500萬，隨著產量增加，起先連醫護人員用量都很吃緊，如今不僅夠用，備用量也加倍。這時高虹安不滿蘇貞昌的顧左右而言他，表示請院長回應分配。蘇貞昌回稱，他只能決定大原則，包括要不要給需要常出入醫院的病患口罩，他決定要，然後決定哪些疾病的患者要，還有一些高科技產業需要口罩，這些在會上決定，但問他幾片口罩他無法講，他記不住誰分到幾片。

高虹安表示，今天相關部會首長沒來備詢 ，她不怪蘇貞昌不記得，但希望之後開會時可以把口罩分配更清楚盤點。蘇貞昌回稱政府不可能暗槓口罩，暗槓要幹嘛？高虹安表示7612萬差距必須說明，台灣幅員很小、交通效率高，中華郵政也說每天都會按時發貨，所以這7612萬不可能是周轉庫存。

不僅如此，高虹安也表示在三月底向經濟部與衛福部索取更新的口罩統計資料時，本來提供過的資料都變成無法提供。詢問經濟部國會聯絡人資料的進度，先說是院裡有意見，公文要給院長簽；後來又表示是經濟部長官告知防疫中心物資組有意見，長官堅持不給。但其實經濟部長官與疫情中心物資組長，其實都是同一個人，就是王美花次長。高虹安也表示難道是經濟部的王美花次長願意提供，但物資組組長王美花不願意嗎？不斷堅持「政府不提供資訊，也該給個回覆，有所依據與說明」之下，終於換來一張經濟部移文給疫情中心的「移文單」副本。也就是王美花移文給王美花！

高虹安表示，希望各部會能尊重立法院問政職權，如果口罩是機密資訊，就核定為機密讓她知道這屬於機密， 請問蘇貞昌是否可以一周內公布口罩分配數字？ 蘇貞昌承諾會在主持口罩會議時了解口罩分配情況，短差的七千多萬片口罩，「一定要找出來」。

(中時 )