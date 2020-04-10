RCA二軍1120名員工在2016年提告求償73億元，去年台北地院判決RCA、湯姆笙等4家公司須連帶賠償1115人破紀錄的23億300萬元，案經上訴後，高院採人工抽籤分案，但因中籤的合議庭審判長方彬彬配偶與RCA的律師在同一事務所，院長核定迴避後，改由他人擔任。

高院解釋，本案3月16日以人工抽籤方式辦理分案，原由趙雪瑛任受命法官，方彬彬為合議庭的審判長，李慈惠為陪席法官，該案兩造當事人具狀聲請迴避，且方彬彬也為免司法公信力遭受質疑自行簽請迴避，業經高院院長李彥文核准。

迴避後，高院改由該庭資深法官李慈惠擔任審判長，陪席法官則由該庭的謝永昌法官擔任，受命法官仍為趙法官雪瑛。

RCA二軍求償訴訟，北院審結認為，RCA在廠區不法使用含致病因子的化學物質，造成勞工死亡或罹患疾病，員工就算尚未罹病但健康權受損，公司也應負起賠償責任，並引用「總額裁判」進行判決，把要判賠的總金額判給「RCA員工關懷協會」 共23億多元。

(中時 )