美國川普政府最重要的經濟官員相繼表示，他們相信美國經濟可以在5月重新啟動，恢復正常商業活動，儘管公衛專家強調長時間的社交疏離措施才能成功對抗新冠狀病毒疫情。

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）在接受福斯財經網訪問時表示，美國經濟應該能在未來一或兩個月內，在「滾動式基礎上」重新啟動。美國財政部長穆努欽在接受CNBC訪問時則表示，他認為川普總統能在5月開始重啟商業活動。

庫德洛與穆努欽的談話顯示，儘管在美國的新冠肺炎死亡率持續攀升之際，美國政府正再次試圖加快恢復經濟活動。

然而美國經濟專家與衛生官員對於過早讓大量人口重返工作場所，仍抱持保留態度。白宮採用的新冠肺炎疫情傳播預測模型，假設的是當前的社交疏離措施將延緩整個5月的疫情擴散。

聯準會主席鮑爾周四表示：「我們需要一個全國性的計畫來重新啟動經濟，雖然我們都希望經濟盡快重啟，但我們都不想要一個錯誤的開始」。美國國家過敏和傳染病研究所主任弗奇（Anthony Fauci）則表示，人們繼續待在家是非常重要的事。

根據約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，全球已有159萬5,350人感染新冠狀病毒，美國的確診人數仍高居全球第一，達到46萬1,437人。根據路透社統計，美國死亡病例達到1萬6,616人。

(時報資訊)