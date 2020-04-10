口罩實名制2.0讓許多上班族及學生青年族群可有管道取得口罩，但部分高齡或不熟悉網路操作的民眾，仍必需選擇排隊取得口罩。但有網友發現，一個歐巴桑一聽網路預購可以咖啡買一送一，直言虧大了！她早知道要叫她兒子用才是。讓該網友打趣說，總統蔡英文要負責啦！怎麼推行時沒有宣傳這好處？

網友TheoEpstein在批踢踢發文表示，搭電梯時遇到牽著腳踏車下樓，鄰居的六十多歲歐巴桑，他瓦力不夠只是平常的問好。歐巴桑問他「起這麼早啊，要幹嘛？」他回「去便利商店領口罩啊」！歐巴桑直言；「唉喲，那不是比較貴嗎？」他回應「貴7元，但是咖啡有買一送一啊，算起來比較划算呢。」歐巴桑驚訝表示，「買一送一！？我怎麼不知道有這種！」他回「網路都有講啊！」

此時，歐巴桑回應「是送美式咖啡吧，不會拿鐵都買一送一這麼好吧？」他則表示，「全家可以選拿鐵喔」！歐巴桑一聽，「全家有拿鐵買一送一！你怎麼不早說啊！」他無言回應。歐巴桑又表示「早點說我就叫我兒子幫我在網路上訂了啦！唉呀虧大了.....」電梯到一樓，他去領口罩，歐巴桑去哪他就不知道了。

該網友認為，奇怪是宣傳不夠嗎？他不太看電視新聞，難道沒有報嗎？咖啡買一送一這麼好康的東西，沒有讓人知道真的不對。蔡英文政府應該要負責。有空跟非洲人吵架，沒空讓人民知道咖啡買一送一優惠。配合寄杯(不是每一家都可以，建議先問)的話等於每兩天有一天喝免錢咖啡。這麼重要的訊息，沒有告知人民實在是這個政府的失責。而且為了方便百姓，建議7-11也應該比照全家，拿鐵也可以買一送一。小七能有大熱拿買一送一的話，這個政策的破口就補上了呢。

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

底下網友紛紛表示，「咖啡買一送一，政府宣傳這個，應該會被告圖利財團吧」、「我要純喫茶」、「真的，蔡英文竟然沒公告這消息，買一送一耶。2024絕對不投蔡英文」。

(中時電子報)