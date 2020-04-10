台北知名酒店女公關「潔西」確診後，不僅恩客人人自危，現在連酒店、舞廳都被下令暫停營業，全台小姐都面臨失業窘況；而隨著事件越滾越大，網路上出現許多稱是潔西本人的照片在各大群組流傳，結果經比對，有網友直呼，「這是子涵嗎？」對此，子涵本人出面解釋了。

數張稱是「潔西本人」的照片在line群瘋傳，可以看見，其中一張照片的女主角有著一雙動人大眼、修長美腿以及白嫩皮膚，躺在床上對著鏡頭擺出撩人姿勢，還露出性感乳溝，神似女星Angelababy；但事後該張照片的女主角回應，是被盜圖，「盜我圖還做酒店做到得病，我真的很無言。」

被傳是確診潔西，女主角出面回應。（圖／翻攝自IG）

經紀人證實，照片中確實是子涵，但子涵不是潔西。（圖／翻攝自IG、翻攝自LINE群組）

另外，還有一張打高爾夫球的照片；照片中的女主角綁馬尾，穿灰色緊身褲、白色鴨舌帽以及緊身白上衣，露出S曲線好身材，最令人印象深刻的是腳上那雙金邊運動鞋。而看過的人比對一番，眼尖發現，子涵有發佈過相同造型去打高爾夫球的照片，嚇傻懷疑「該不會子涵就是潔西」。

對此，根據《三立新聞》報導，子涵經紀人解釋照片中的馬尾妹的確是子涵，但子涵不是酒店小姐潔西，身體狀況也無異常，一切都是烏龍一場。

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(中時電子報)