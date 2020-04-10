日前國民黨立委陳玉珍的「台灣不是國家，中華民國才是」言論，遭行政院長蘇貞昌開嗆「沒資格當國會議員」；而今日在立法院兩人又引爆戰火，陳玉珍在質詢時者動重提此事，並強調雖然自己遭到網路攻擊，但自己「底氣足」、「講得正確」。

陳玉珍與蘇貞昌在質詢台上火爆互槓，面對陳玉珍重申「中華民國是國家但台灣不是」的說法，蘇貞昌態度強硬，表示當全世界讚譽台灣的防疫時，若委員卻說台灣不是國家，那麼他認為委員不夠資格當國會議員，並強調，尊重言論自由，但他不贊同台灣不是國家的說法，並對於網路上對陳玉珍的批評也感到不妥。

蘇貞昌更說，「陳玉珍領的是台灣人民的納稅錢」，但對此，陳玉珍火大表示，「我領的是中華民國血汗錢！」對於蘇貞昌多次談到她親中的說法，陳玉珍說，她不是來吵架的，若蘇貞昌要跟她辯論，那就到場外公開辯論！

陳玉珍提到，金門因為與台灣地理位置不同，為了讓金門、台灣更加融合，減少差異性，希望可以比照原住民成立「金門特別行政區」，希望院長可以考慮。

(中時電子報)