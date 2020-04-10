散步、騎腳踏車、慢跑和上健身房是許多人喜愛的活動，但新冠肺炎爆發後，許多人產生疑慮，胸腔暨重症醫師黃軒指出，運動戴口罩不會比較安全，且呼籲大家想做運動要務必保持安全距離。

黃軒醫師表示，進行這些活動應注意安全距離，根據研究結果顯示，若與運動者移動同方向、同跑道，至少要維持4至5公尺的安全距離；慢速騎腳踏車需10公尺；騎越野單車的話則至少要拉到20公尺。

黃軒醫師也說，戴口罩運動會增加呼吸阻力，肌肉需用力呼吸喘氣，因此會需要大口呼吸，很快地，口罩就會因為你的口水、汗水和鼻水濕透，而濕掉的口罩就失去原本的效力，不能阻擋病毒的飛沫功能。

黃軒醫師也補充，新冠病毒主要是透過飛沫傳染，因此運動流汗並不會傳播新型冠狀病毒。並提醒大家，運動過程無法確定安全距離，也不知道運動者咳嗽的方向，最後別亂摸運動服，每次運動完最好也換新的衣褲再回家。

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(中時電子報)