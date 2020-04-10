苗栗縣竹南鎮端午節龍舟錦標賽，今年受新冠肺炎疫情影響，鎮公所10日宣布停辦1次，社會課表示，龍舟賽有近20年歷史，是竹南的珍貴民俗文化體育資產，每年均吸引超過3000人參加，不過為配合中央流行疫情指揮中心防疫措施，經評估龍舟賽屬於高風險活動，因此決定停辦。

竹南鎮近年承辦苗栗縣端午節龍舟競賽，透過龍舟競賽、祭江洗港、舞台表演及周邊活動設計，使傳統文化不斷創新，為民俗文化注入新的生命活泉，但今年碰上疫情蔓延，鎮公所依據中央規定進行活動風險評估，公眾集會6項指標皆判定屬「高風險」，所以決定暫停舉辦1次，避免爆發群聚感染。

竹南鎮公所說明，公眾集會的6項風險指標分別為，能否事先掌握參加者資訊、活動空間通風換氣情況、活動參加者之間的距離、活動期間參加者為固定位置或不固定位置、活動持續時間及活動期間可否落實手部衛生及佩戴口罩。龍舟賽採開放空間自由入場，觀賽民眾難追蹤，且選手共乘1條船，人與人距離相當緊密。

鎮長方進興表示，目前正屬全民抗疫階段，希望防疫期間全國民眾皆能齊心防疫，保持規律運動，提升自身免疫力，勤洗手及戴口罩，保持適當社交距離，龍舟賽遵守中央流行疫情指揮中心規定，希望讓大家都能平安健康度過此「疫」。

(中時 )