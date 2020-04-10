罷韓免高雄市長韓國瑜案，因第一階段連署問題，韓委託律師赴台北高行院提「終止罷免」，中選會主委李進勇在立院答詢被問及此事含糊其辭，「若被通過，又需要花好人民好幾億納稅錢，種種原因讓周錫瑋怒意滿點，痛批中選會失職，放任罷韓偷跑連署」。對此，經轉貼至挺韓臉書社團，紛紛被韓粉大讚，「妙計」。

周錫瑋說，罷韓整件事情看起來是荒腔走板的，從韓國瑜當選，民進黨不甘願，自上任之初，就開始罷了，但選罷法規定要罷免民選市長要被罷對象任滿一年，這一年內不能有任何罷免活動，而罷韓團體偷跑連數算不算違法？周錫瑋不滿開嗆，這當然算，罷韓是在活動開始前就偷偷摸摸在運作了。

另外，對於程序正義上，中選會竟表示連署偷跑作業屬於有效，周錫瑋怒轟中選會，身為選舉的司法機關，對法律的認知竟然這麼不清楚，誤導人民，逼韓國瑜自訴提起行政訴訟，韓國瑜是在爭取自己應有的權益和正義。

對於為何拖到這個時間才提訴訟？周錫瑋認為，因為韓也要尊重民意結果，若第一階就提，一來證據有限，再來只會讓外界認為他不夠專心市政。周強調，一個罷韓案要花掉人民納稅錢好幾億元，這些募款、場地租用、資金動向來源，中選會要去查清楚，且就網路上的罷韓聲量，是不是高雄市民真正的民意？這也很有可能是民進黨的政治追殺。

而韓國瑜這麼努力在做事，仍有40萬份連署數，周錫瑋說，他相信，多數腦子清楚的高雄市民很清楚韓國瑜到底為高雄做了些甚麼，他還稱，在我國法律，造謠是有罪的，但民進黨整天蔡網路黑韓，不論講甚麼做甚麼都是為反而反，但為何黨內只有鄭正鈐出來講話？卻不見其他黨內立委、縣市首長出來幫忙，藍軍若現在還不跳出來幫忙，下一個被罷的縣市長又會是誰？他呼籲，藍營縣市首長、立委現在不能再看戲了。對此，經轉貼至挺韓臉書社團，紛紛被韓粉大讚，「妙計」。

(中時電子報)