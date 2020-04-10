前桃園地檢署檢察長彭坤業關說案 檢評會建議警告 12:462020/04/10 中時 張孝義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前桃園地檢署檢察長彭坤業涉入關說疑雲，檢察官評鑑委員會建議警告處分。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前桃園地檢署檢察長彭坤業涉入關說疑雲，檢察官評鑑委員會10日表示，將報由法務部交付檢審會審議，並建議警告處分。 (中時 ) #警告 #關說 #彭坤業 #評鑑委員 #檢察官 也許您會感興趣 推薦閱讀 【男星變雞頭2】收錢疏通判更重 殺人犯：出獄要你付出代價 08:252020/04/06 社會 明道胞兄偕妻小上吊 檢查出上游組頭偵辦 12:532020/04/06 社會 藥局發國難財 囤「N95」熱賣5萬個賺逾2百萬遭法辦 15:372020/04/06 社會 涉搓乳等性騷被彈劾 女檢察官暫不回應 13:342020/04/08 社會 五一嚴防群聚 風景區、景點、遊樂區 入園數全砍半 04:102020/04/09 生活新聞 納瓦羅 1月底就促白宮防疫 04:102020/04/09 國際大事 偵查庭搓乳女被告令拍私處 彰化女檢察官遭監院彈劾 08:212020/04/09 社會 法官蕭仰歸關說兒肇逃無罪 再審恐翻案 11:432020/04/09 社會 《國際經濟》Fed官員：即使疫情消退 美經濟復甦恐仍緩慢 12:162020/04/09 財經 關密室喬事 重傷法官形象 04:102020/04/10 社會新聞 社會熱門新聞 大陸網軍嫁禍台灣鄉民攻擊譚德塞 調查局查出源頭 - 社會 主婦變紅牌酒店女！確診女公關「難言之隱」曝光 隱瞞丈夫情緒崩潰 - 社會 最大盜版楓林網被抄 劇迷起床更崩潰：這3網「自宮」了 - 社會 神似Angelababy確診女公關照片瘋傳 本尊氣呼呼 ：被盜圖了 - 社會 獨家》北市酒女確診 同檯小姐驚：她還跟客人出場！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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