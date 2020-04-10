台灣肥料公司台中廠產量佔全台總體7成，生產線正常運作，供應量較去年同期增加兩成，且目前員工停休全力生產中。（黃國峰攝）

台灣肥料公司台中廠產量佔全台總體7成，廠內肥料堆積如山，庫存原料可使用到年底。（黃國峰攝）

蔡英文總統（左二）10日視察台肥公司。（王文吉攝）

蔡英文總統10日南下台中視察台灣肥料公司，宣布自4月15日起採行肥料實名預購制，每包肥料還補助20元。（黃國峰攝）

繼口罩之後，肥料也要實施實名制！蔡英文總統10日南下台中視察台灣肥料公司，宣布自4月15日起採行肥料實名預購制，每包肥料還補助20元並直接匯入農民帳戶，希望以合理價格，鼓勵合理使用肥料，而且按照自己的需求蓋買肥料，讓國內肥料供需可以更穩定、

為平息肥料之亂，蔡英文總統視察台灣肥料公司，農糧署長胡中一、台肥公司董事長黃耀興分別簡報「穩定肥料措施」、「台肥肥料產銷概況」，提供庫存數據及穩定民心。立法院長蔡其昌、農委會主委陳吉仲、台中市議員楊典忠也陪同。

「請大家安心、請大家安心！」蔡英文致詞時表示，台肥超前部署到今年底，為確保未來的需要，及糧食供應，積極充實原料庫存量，庫存可以用到年底，來源從很多不同的國家進口，中國大陸佔比並不大，真的不必要搶購。

至於疫情對農業衝擊，蔡英文表示，相關單位已準備好紓困方案，包括擴大融資貸款的規模、提高行銷補助等，政府跟人民站在一起，盡力維持農民的所得平穩，

蔡英文也為肥料產業供應鏈加油打氣，她說這段期間，最辛苦的大概就是我們台肥的同仁以及相關供應商，假日都沒有休息，24小時輪班，各位也是我們防疫的國家隊。

蔡英文表示，這星期她到桃園機場、藥廠，看防疫車隊及製藥的國家隊，今天來看肥料生產狀況，這是我們團隊作戰的一部分，每個人堅守自己崗位，「作為國家的總統，我感到非常驕傲，也非常的感謝，謝謝大家、謝謝。」

(中時 )