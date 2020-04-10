世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）8日在記者會開罵台灣3分鐘，指控台灣網民以他的膚色辱罵他、對他人身攻擊、種族歧視等；沒想到卻意外使「台灣」登上Google全球熱搜，甚至在過去七天的全球新聞搜尋趨勢中，各大國家對台灣的搜尋量遠遠超過譚德塞，網友對此表示，「謝謝譚德塞讓世界看見台灣」。

一直以來譚德塞對於肺炎疫情資訊的掌握，以及親中的立場都受到國際社會的強烈質疑，要求他下台的網路連署更超過75萬人；然而，他不但沒有檢討自己，反而在記者會上強烈譴責台灣對他進行人身攻擊，還表示自己已經受夠了，令人懷疑是否企圖轉移焦點；而這一系列的爆氣發言，更是意外讓台灣登上谷歌全球熱搜。

「聲量看政治」9日在臉書PO文，「譚德塞當著全球媒體的面前批評台灣，也讓台灣的新聞搜尋量大增，與譚德塞相比為100：46，到底是全球好奇台灣，還是好奇譚德塞呢？」另附上一張Google對台灣和譚德塞搜尋輛的對比圖，引起大批網友熱烈討論，在底下留言「謝謝譚德塞讓世界看見台灣」、「謝謝他為我們刷一波聲量」、「世界台獨教父？！」、「原來他是想蹭台灣的熱度」。

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(中時電子報)