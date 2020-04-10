淡水一名陳姓女子受憂鬱症所苦，不僅讓她丟失了工作，更害她和男友產生嫌隙，無疑雪上加霜的情況讓她更加鬱悶，日前更一度坐在渡船碼頭意圖輕生，所幸附近釣客深覺不對勁趕忙報警，在警方的勸阻下，避免一場憾事的發生。

警方調查，4月5日晚上8點半左右，淡水分局中正路派出所獲報渡船頭有女子意圖輕生，員警們連忙趕赴現場，卻遍尋不到女子身影，原以為來晚了，豈料聽到遠處的浮動碼頭傳來一陣陣的呼喊：「在這裡！在這裡！」原來報案的釣客擔心女子做傻事，報警後仍一直守候著。

警員們抵達後，眼見陳女情緒低落，只能先試圖緩和她的情緒，輕聲詢問：「妳怎麼了？心情不好嗎？需要我幫忙……」但她依舊沉默不語，只是頻頻啜泣拭淚，由於當時正下著毛毛細雨，員警們擔心濕滑路面恐造成危險，所幸陳女在員警幾經耐心安撫溝通後，終於願意先離開碼頭。

陳女跟著員警回到派出所後，心情也已稍稍平復，年僅20歲的她透露，罹患憂鬱症近2年，這段日子除了飽受病魔折磨，同時也承擔著社會的不諒解，甚至因此被公司炒魷魚，在如此惡性循環下，讓她的病情日益加重。

本月5日她又和男友吵架，對陳女而言，無疑是壓垮駱駝的最後一根稻草，心情煩躁的她，獨自從三重搭公車來到淡水河邊，原以為走走會讓自己好過點，誰知她愈想愈無法釋懷，更萌生輕生的念頭。

好在最後在員警的開導下，加上看到外婆得知她平安後鬆了一大口氣的模樣，陳女終於回神打消死意，也感謝員警們和熱心民眾緊急從鬼門關前將她拉了回來。

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陳女（左二）在員警的開導下打消死意，她也非常感謝附近釣客即時將她從鬼門關拉回。（圖／翻攝畫面）

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