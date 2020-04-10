外資在近10個交易日內陸續買超大同(2371)逾2.4萬張，在外資「護盤」下，大同股價站回2字頭。大同9日董事會決議將於6月30日召開股東會，全面改選董事及獨董，以大同董事長林郭文艷為首的公司派，再度對上三圓建設董事長王光祥與欣同、新大同結盟的市場派。

大同去年合併營收354.23億元，年減41.57％，稅後淨利為91.55億元，靠出售新北市大同莊園三期土地、台北市中山區長安東路二段土地，總計百億元處分利益入帳，去年淨利歸屬母公司28.76億元，EPS為 1.24元。董事會決議不配發任何股利。

大同今年股東會再度將「修改公司章程」列入議程，市場預期公司派為確保經營權，很可能會縮減董事席次。大同這屆一般董事6席、獨董3席。

大同昨天再代孫公司中華映管(百慕達)公告福建省寧德市中級人民法院第二次拍賣持有的華映科技(集團)股份有限公司部分股權。大同持有中華映管(百慕達)股權約39.67%；大同持有華映39.67%，華映持有華映百慕達100%。中華映管9日獲悉福建省寧德市中級人民法院將於2020年4月27日10時至2020年4月28日10時止(延時除外)在福建省寧德市中級人民法院阿里巴巴司法拍賣網路平台上第二次拍賣中華映管(百慕達)持有的華映科技(集團)股份有限公司部分股權129,600,000股。起拍價人民幣2.67餘億元，保證金人民幣2675萬元，增價幅度人民幣100萬元。

(時報資訊)