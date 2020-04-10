《韓股》憂油國減產不力 韓股近持平 12:332020/04/10 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯準會推出新的大規模紓困振興方案，激勵隔夜美股上漲，但投資人懷疑石油輸出國組織與其盟友（OPEC+）達成的減產協議是否足以抵銷因新冠肺炎疫情導致的全球需求崩跌，周五南韓KOSPI指數盤中微跌0.03%，為1,835.59點。國外的復活節假期亦令韓股失去部分動能。韓元升值0.35%，報1,215.3兌一美元。 (時報資訊) #全球 #韓股 #一美元 #憂油國 #減產 也許您會感興趣 推薦閱讀 沙、俄周一會議延期 油價恐回跌 04:102020/04/06 財經要聞 《韓股》看好疫情趨緩＋美股期貨勁揚 韓股漲逾2％ 11:422020/04/06 財經 《韓股》疫情趨緩＋石油減產協議在望 韓股大漲3.85％ 16:482020/04/06 財經 G20在即 國際原油減產本周成關鍵 10:282020/04/07 財經 《韓股》疫情出現放緩跡象 韓股匯齊揚 12:162020/04/07 財經 《韓股》歐美疫情初現曙光 韓股收漲1.77％ 16:142020/04/07 財經 《韓股》美疫情近到頂＋油國減產協議在望 韓股漲0.89％ 12:162020/04/09 財經 《韓股》看好油國減產＋疫情到頂 韓股收漲1.61％ 16:482020/04/09 財經 財經熱門新聞 沙俄不打了！油價又恐怖閃崩 兇手抓到了 - 財經 別痛駡譚德塞了！謝金河驚揭背後原因 - 財經 美股暴衝極似這殺戮日！ 專家警告還有25％崩跌空間 - 財經 降價救蘋果！iPhone 11在陸砍到流血價 - 財經 美股狂噴3天就V？專家驚爆下波殺戮更猛 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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