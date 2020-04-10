美國聯準會推出新的大規模紓困振興方案，激勵隔夜美股上漲，但投資人懷疑石油輸出國組織與其盟友（OPEC+）達成的減產協議是否足以抵銷因新冠肺炎疫情導致的全球需求崩跌，周五南韓KOSPI指數盤中微跌0.03%，為1,835.59點。國外的復活節假期亦令韓股失去部分動能。韓元升值0.35%，報1,215.3兌一美元。

(時報資訊)