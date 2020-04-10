利機(3444)3月單月合併營收7984萬元，創近26個月單月新高，較2月成長8%，相較去年同期成長24%；累計第一季營收為2.15億元，為近6季新高點，較去年第四季2.07億元成長4%，較去年同期1.85億元成長17%，儘管新冠肺炎衝擊全球經濟，利機不受疫情影響，今年首季表現亮眼。

利機表示，由於台灣疫情控制得當，客戶雖有部份分區分流或遠距上班，稼動率仍有9成以上，加上提前備貨因應疫情，主力產品均較去年同期成長，封測相關成長27%、記憶體相關成長12%、驅動IC相關成長20%。

整體而言，新冠肺炎疫情衝擊仍存高度不確定性，但從產業面分析，半導體還是長線向上發展的產業，幾乎所有電子產品皆與半導體有關，需求只是遞延或替換，並非消失，因疫情帶來的宅經濟商機，有助於推升筆電、伺服器、WIFI、遊戲網卡等需求，利機的記憶體相關產品如FCCSP、SiP、eMMC/eMCP，封測相關的QFN導線架以及驅動IC相關的Chip Tray等產品，3月銷量皆同步上揚，顯示新興的宅經濟帶來強勁需求，且長線趨勢看好，利機表示，目前在手訂單雖能見度只到第二季，如穩定出貨，今年逐季成長的趨勢仍然可期。

利機董事會已通過108年財報，每股稅後純益2.68元，創近11年來獲利新高。會中決議配發每股1.8元現金股利，現金殖利率達6%。

(時報資訊)