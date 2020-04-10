前一日美股四大指數漲跌互見，但雙王大立光及台積電今（10）日走弱，所幸金融類股及傳產類股轉強撐盤，加權指數維持漲勢震盪格局。凱基投顧下周看好五大題材類股，包含：LED設備股、宅經濟概念股、紡纖股、PCB股、防疫概念股等，預期下周指數在9,900-10,400點區間震盪。

凱基投顧彙整資訊分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.美國3月平均時薪月增0.4％，優於前期的月增0.3％，及市場預估的月增0.23％；平均時薪年增率3.1％，也優於市場預期及2月的年增率3％。

2.台灣經濟研究院公布2月國內製造業景氣信號分數由1月的8.75分增加至11.7分，對策燈號則代表景氣衰退的藍燈轉為黃藍燈。

3.聯準會主席鮑爾宣布2.3兆美元振興經濟方案施行細節，包括5,000億美元購買地方政府短期債券、6,000億美元中小企業貸款、擴大擔保風險企業債範圍等。

另凱基投顧提醒注意三項國際利空因素：

1.美國3月非農業就業人數減少70.1萬人，大幅超過市場預估的減少10萬人；失業率由上月的3.5％上升至4.4％，並高於市場預期的3.8％。

2.國際信評機構惠譽，報告指出全球為對抗新冠肺炎疫情紛紛祭出大規模封鎖隔離措施，造成經濟活動及商品需求大幅下滑；預估2020年全球經濟成長將年減1.9％。

3.美國上周初領失業救濟金人數為660.6萬人，連續兩周超過600萬人，並高於市場預估的525萬人。

(工商 )