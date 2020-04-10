國內近期新冠肺炎的一例本土病例，是在北市酒店任職的女公關，消息一出震撼國內社會，也讓中央流行疫情指揮中心昨天（9日）火速宣布，全國酒店、舞廳即日起停止營業，但也讓外界擔憂，這些瞬間失業的酒店小姐、公關們會流落何方。有老司機透露，其實像是阿公店、越南店、小型飲酒店等，只要營業登記不是酒店或舞廳，一樣能營業，這些地方也成了酒客在防疫時期的「另類選擇」。

因應新冠肺炎疫情，根據統計，全台北市至少有有82家酒店、舞廳被迫暫停歇業，但熟悉酒店生態的老司機認為，這些酒店小姐、公關們，不會讓自己一直失業，恐怕會轉為傳播妹、飯局妹等「地下化經營」，官方根本抓不勝抓。

據《ETtoday》報導，有知情人士透露，以台北市為例，雖然酒店、舞廳全拉下鐵門不營業，但像是萬華的阿公店、中山區條通內的小型飲酒店，都不受影響，依舊歌舞昇平，昨天晚上還是燈火通明，熱鬧得很。

業者透露，政府這次防疫禁令，並未遍及所有八大行業，只針對酒店、舞廳而來，但像一些阿公店、越南店等比較「複雜」的小吃店或卡拉OK，如果沒有做正式的營業登記，或根本沒登記，就會成為這次防疫的漏網之魚。且單單禁止酒店與舞廳，公關小姐們還是可以「轉作私的」，政府根本抓不勝抓，很難預防。

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(中時電子報)