雲林虎尾魅力商圈發起「您消費，我付出，挺醫護，捐物資」活動，商家準備豐盛自家產品。（許素惠攝）

雲林虎尾魅力商圈發起「您消費，我付出，挺醫護，捐物資」活動，共有9家商店響應。（許素惠攝）

雲林虎尾魅力商圈發起「您消費，我付出，挺醫護，捐物資」活動，消費打折，集滿九宮格，商家會送物資給若瑟醫院醫護。（許素惠攝）

雲林虎尾魅力商圈上午發起「您消費，我付出，挺醫護，捐物資」活動，即日起到5月31日止，到指定店家消費滿200元就折15元，如果集滿九宮格，商家便捐出物資挺醫護防疫，對辛勞的醫護表示支持及打氣。

虎尾魅力商圈理事長程素鳳率理事以及參與此次挺醫護的商家，包括樂包子、饗享濃豆漿、好日子雞蛋糕、微樂生活咖啡、萊莫咖啡、撲鼻手工甜品、老爺魯肉飯、媽祖埔豆腐張、魏家便當，準備了豐盛的自家產品，慰勞虎尾若瑟醫院醫護人員。

雲林虎尾商圈為刺激消費，發動你買東西，我捐物資挺醫護的活動。

程素鳳指出，新冠肺炎疫情全球蔓延，台灣至今防疫全世界做得最好，第一線的醫護人員是最重要的守護者，非常辛苦，該商圈店家集結力量，希望能為醫護加油打氣，聊表心意。

若瑟醫院行政副院長林素鉁非常感謝各商家的體貼，不只溫暖醫護的胃，也溫暖了心，他們一定會繼續堅守崗位，努力為國人健康守住防線。

除了9家聯盟活動外，若瑟醫院對面的路易莎咖啡虎尾門市店長冉上仙、台灣星堡保全公司業務課長王昱廷、福春通訊行行銷專員余政龍及錠嵂保險經紀人雲林營業處主任王啟帆，也一起為認真辛苦抗疫的若瑟醫院全體醫護同獻上近800杯咖啡及茶飲，讓大家既暖心、又清新提神。

(中時 )