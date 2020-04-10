空軍和中科院於3、4月在台東外海實施火砲和飛彈射擊，大陸「向陽紅」系列海洋調查船期間也出現在附近海域追蹤國軍試射動態。

空軍司令部自3月開始進行戰機年度的對空、對海實彈射擊，4月申請的空域、海域有4月1日、6日至10日、13日至17日、20日至24日、27日至30日總計20天，每日射擊時間是上午7時至下午1時及下午2時至5時，管制的空域和海域位在蘭嶼外海。

國家中山科學研究院於4月1日、7日至10日、14日至17日也有火砲試射與UAS（無人飛機）偵照。火砲射擊範圍從九鵬基地往台東外海，每日上午9時至11時30分及下午1時30分至4時。4月9日、10日、13日、14日是夜間火砲試射，管制時間晚上7時40分至8時45分。由於射擊高度為無限，期間可能進行飛彈試射。

中科院火砲試射和空軍射擊演練期間，大陸海調船也出現在管制區域附近，海軍雷達3月31日偵測到大陸海調船停留在花蓮海域，這2天則在雷達螢幕消失，海軍研判大陸海調船已退到雷達偵測範圍外。

過去台灣有漢光演習等重要演訓，大陸「向陽紅」系列海調船就會出現在台灣外海。由於陸方都表示只是單純的水文研究，只要未侵入台灣海域，我海巡緝私艇只能伴隨、不能驅離。

(旺報 )