新冠肺炎衝擊全球航空業與旅遊業，許多航空公司載不到客人，只能把原本的航線和飛機改為載貨圖生存，紐西蘭航空的波音787夢幻客機，在台北－奧克蘭航線暫停之後，成了夢幻貨機，改以載貨搭起台紐貿易。

紐西蘭航空3月17日宣布，將全面減少國際線與國內線航班運量以因應市場變化，大部分國際航線將於3月30日起暫停營運至6月30日止，包含由奧克蘭出發至芝加哥、舊金山、休士頓、布宜諾斯艾利斯、溫哥華、東京、檀香山、峇里島與台北的長程航線。

儘管沒有乘客，但紐航執飛的787-9夢幻客機，4月9日下午帶著紐西蘭蜂蜜與奶油等民生物品降落桃園機場，而該機也於今日清晨乘載著台灣的出口貨品飛回奧克蘭。紐航表示，儘管新冠肺炎疫情於全球蔓延，各國皆為防堵疫情祭出邊境管制條例，但全球貿易與物資交流卻不能中斷，因此3月底啟動客機轉貨機的營運規劃。

紐西蘭航空指出，倫敦以外的全球航點皆提供貨運包機服務，以波音787-9客機為例，每架客機可搭載11個空運棧板，容納超過5萬公斤的貨物。同時，紐西蘭航空提出「多方共同租賃」的概念，確保中小型的進出口貿易商在面對疫情挑戰的時刻，也能順利完成跨國物流運送，在此模式下，中小型的進出口貿易商可以選擇購買單一個空運棧板或透過貨運代理商，與多方共同使用單一棧板空間。

紐航表示，將以貨運的方式串連紐西蘭與全世界，並在疫情艱困的此刻成為台灣與紐西蘭間的貿易橋樑，未來也將持續回應市場需求，繼續擔任貿易交流的角色。

(中時 )