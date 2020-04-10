新冠肺炎疫情延燒，台北昨傳出有酒店公關染疫，政府下令全台酒店、舞廳暫停營業，台語歌手談詩玲的老公在北部經營多家酒店及夜店，她深夜發文表示：「無奈一個不小心的維持，讓所有八大行業在今晚措手不及的停業！」並向政府喊：話「這樣就真的很妥當嗎！對於真正遵守規矩的店家來說是否不公平一些、希望政府有一個緩衝時間，而不是沒有確診的店家也要陪葬。」對此她今表示：「面對突如其來的暫時停業公告，有些驚訝，但正值疫情嚴峻時刻，絕對配合政府的防疫計畫執行！」

談詩玲解釋，酒店停業的消息突然，但仍會配合政府防疫，「在疫情爆發開始，我們店就率先每天為員工量額溫與關心健康，對客人要進入店內消費也是如此，而且每天都會確實的做消毒工作，只是得知要暫時關閉營業，心中仍是驚訝，如果能有段緩衝時間及早告知，我們會更多的時間準備與安排員工的生計」。她認為每個員工都有經濟上的壓力，因此和老公討論後，決定4月如期發放員工薪水，「必須要考量與照顧員工的生計，暫停營業的期間，店租、水電仍要照付，但我們會努力的撐過去」。

(中時 )