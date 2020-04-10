台北市一家知名酒店小姐染新冠肺炎確診，發病期間仍去上班，引起台北酒店業和酒客恐慌，甚至做到了歷任警政署長都無法完成的任務，「讓全國酒店瞬間關門」。不少女性網友紛紛上網發文表示，「4月9號要封為全國老公準時回家日」，甚至大讚「老公至少有14天不用加班了。」

有不少女性網友發文表示，「未來14天老公不加班的都很可疑?」「感謝這位酒店妹，老公昨天竟然可以準時回家」「奇怪，我老公說廠商都有事，這段時間終於可以不用應酬。」

甚至還有不少人妻群組內，四處在打探「有沒有聽說誰的老公最近要出差14天的?」，更有毒舌人妻說，「其實可能有朋友會跟老公說，我最近不用輪流上夜班了。」

雖然大老婆們都紛紛叫好，但平常喜歡「戰酒店」摸摸小手的酒客則是哀鴻遍野，不知要去哪裡「鬆一下」，難怪中央防疫中心的這道禁令，獲得多數大老婆的支持，紛紛大讚：這位小姐做了歷任警署長無法完成的任務！

(中時電子報)