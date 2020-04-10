新冠肺炎疫情對智慧型手機負面衝擊顯現，大立光(3008)第2季稼動率較第1季差，並預估4月及5月營收將逐月下滑，外資在大立光法說會後多維持大立光評等，但部分調降大立光目標價，致使大立光今天盤中股價走跌。

大立光昨天下午舉行法說會，儘管大立光第1季交出比市場預期還好的業績，但新冠肺炎疫情從大陸蔓延至全球，衝擊到智慧型手機終端需求，拖累大立光第2季營運，大立光執行長林恩平表示，目前中低階產品需求比較好，但整體來看，客戶需求4月比3月差，5月比4月下滑，6月還看不到，第2季稼動率較第1季差，新產品亦較去年同期少，由於稼動率較差，員工雖然沒有休息，但加班有減少。

在新產品方面，林恩平表示，自由曲面鏡頭(Freeform lens)產品下半年可以看到，8P產品於去年底開始量產出貨，9P亦已完成設計；由於8P使用在高階產品較多，原本預估今年會有更多客戶導入，不過林恩平表示，8P還是要看客戶狀況，9P也要看客戶何時導入。

大立光法說會後，外資紛紛發布最新報告，兩家美系外資及歐系外資分別給予「買進」、「建議加碼」及「優於大盤表現」評等，其中兩家美系外資目標價分別為4290元及4400元，歐系外資目標價則由5600元降至5000元；另外一家美系外資則維持「賣出」評等，港系外資則將評等由「買進」降至「持有」，目標價從5400元降至4000元。

(時報資訊)