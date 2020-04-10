交通局今上午協同公車業者，到派出所探視該警，表達慰問之意。 （新北市交通局提供／許哲瑗新北傳真）

搭乘公車強制配戴口罩新制3日上路，實施迄今1周，新北市共1099位乘客經司機勸導後戴上口罩，另有695位勸離後未搭車，以及7件報警處理案件，昨日更首次發生民眾不願戴口罩，出手攻擊員警案件，交通局今上午協同公車業者，到派出所探視該警，表達慰問之意。

新北市交通局表示，昨日1名50多歲婦人自五股搭上三重客運785路公車，上車後未配戴口罩，司機數度勸導無效，便將公車停靠蘆洲中山路二段並打電話報警，警方獲報到場，婦人竟情緒失控，扯下其中1名警員的口罩，導致該警臉部被抓傷10公分並滲出血絲。

新北市今上午偕同公車司機，前往派出所探望該警，表達慰問之意；交通局運輸管理科長林詩欽表示，婦人訊後依傷害、妨害公務罪嫌偵辦，另有關違反傳染病防治法部分，警方已登錄婦人年籍、事由，提供衛生局裁處，責令公車業者提供行車記錄器影像資料，供判定參考。

新北市交通局長鍾鳴時表示，新北市公車每日乘客約83.8萬人，實施搭公車強制戴口罩這7天以來，僅有萬分之3的民眾，未戴口罩就想搭公車，比例極低，且逐漸下降，可見民眾警覺性、配合度都很高。

(中時 )