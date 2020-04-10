三鶯大橋第一期改建工程已完工，第二期將於11日開始動工，新北市長侯友宜10日上午前往視察時表示，三鶯大橋是桃園、三峽、鶯歌交通主動脈，市府為避免施工造成塞車問題，會採「半半施工」模式，將施工影響降至最低，全案預計112年6月完工，屆時三鶯大橋將會從4線道增至6線道，舒緩當地交通擁塞問題。

三鶯大橋齡超過30年，相當老舊，加上當初並未設置機車、人行道專用道，致使汽、機車、行人混流爭道，險象環生，市府決定重新改建，除增設機車道、人行道外還會增加2車道，讓民眾可從三鶯大橋直通環河路。

侯友宜表示，新北市府107年開始第一期施工，在原橋址旁增設2線道，昨日正式完工，11日將進行第二階段工程，屆時將採「半半施工」，在拆掉舊橋2線道重新施作的同時，會開放第一階段完工的2線道供用路人使用，維持雙向4線道，不會影響現有交通。

侯友宜指出，112年6月完工後，三鶯大橋將成為雙向6線道的新橋，除原有的三峽、鶯歌往返道路，還會增加2條環河路匝道，屆時將可大幅舒緩當地塞車情形。

(中時 )