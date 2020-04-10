《光榮島轉來》即將進入總決賽，主持人邵大倫也詢問楊小黎如果要幫選手們上課的話要開什麼樣的課程，楊小黎胸有成竹地表示她會開設即席演講課程，因為這樣最能看出選手的程度，讓邵大倫聽完吐槽：「你的訓練太嚴格、太硬了!」楊小黎不服氣反問:「那你要開什麼課?」邵大倫露出慈父微笑回答：「我會帶小朋友們去野餐玩耍一整天。這樣很輕鬆他們下次才會再來參加比賽。」楊小黎恍然大悟道：「騙他們的意思！」

本次導師課程邀請知名表演工作者擔任表演指導，又仁為台灣藝術大學戲劇學系科班生，引入學院派教學方法，讓選手兩兩一組，一個人當黏土，一個人當塑形者，做動作讓其他選手猜。又仁的課程讓戲劇系學長邵大倫很有感，回憶起自己在大學中曾跟同學組成一臺車，楊小黎趁機揶揄以邵大倫的身材一定是當輪子，邵大倫滿臉驕傲回答：「錯！我是演logo」接著示範起各大車廠的動作。

同為戲劇系的楊小黎分享自己在學校演過最印象的角色是「有憂鬱症的塑膠袋」，講完開始扭動身軀演出，讓邵大倫笑得合不攏嘴。

(中時 )