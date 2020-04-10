主持人黃子佼、卜學亮、宇珊、Albee帶領新團員威廉、舒子晨，以及《若是一個人》演員群宋柏緯、王可元、林子閎、陳璇等人在《超級同學會》出外景。《若是一個人》是華視最新製作的台語時尚戲劇，劇中演員進行遊戲時還要帶入劇本情境，對演員出身的王可元沒在怕的，輕鬆把超長台詞及角色情境演繹出來。

最後一棒的宋柏緯在背完台詞後則要挑戰矇眼倒水，由於隊友們嘴巴都含饅頭，無法清晰下指令，只能靠宋柏緯自己判斷水杯方向，敵隊黃子佼則不斷在旁邊給錯誤的提示，結果導致所有演員都慘招他無情水洗，連劇中飾演暖男的王可元都忍不住大聲嚷嚷:「宋柏緯，你會不會玩遊戲阿!」

黃子佼隊的林子閎則被豆干瘋狂打臉，原來是隊長黃子佼需要站在健康步道上用釣魚竿餵豆干給林子閎吃，無奈林子閎一身運動細胞無用武之地，負責在旁邊干擾的卜學亮還落井下石，黃子佼更因為遲遲無法過關，在健康步道上久站痛到講不出話。

(中時 )