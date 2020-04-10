美味的「軟嫩彈牙松板豬」也只賣20元。（胡健森攝）

新冠肺炎疫情讓許多店家紛紛應聲倒地收攤或是縮短營業時間，以節省人力等開店成本，但宜蘭縣有複合式餐飲店則反向操作，不僅延長營業時間，更不惜成本推出假日版的「一折價早餐」，甚至只需要花9塊錢，就可以吃到滿滿一大盤的「美式德腸尬火腿」。

位於宜蘭市的「熊與喵咖啡」複合式餐飲店，原本從中午才開始營業，在新冠肺炎疫情爆發後，店家也是苦撐待變，但老闆蘇宏明幾經思考後決定逆向操作，配合政府的「分流上班」政策，除了將員工上班的時間錯開，更延長營業時間，從上午9點就開店。

蘇宏明表示，政府推出的紓困政策對於許多小額經營的店家「看得到吃不到」完全無感，只能自己想辦法求生存，因自己觀察到假日是店裡生意最好的時段，但往往晚到的客人店內已經坐了許多人，就打消入店消費的念頭，於是轉念一想，不如延長開店時間，除了員工分流，也可讓顧客分流。

而為了鼓勵這項新做法，店內更在4月份推出每星期六、日專屬的「假日版一折優惠早餐」，最便宜的餐點是「9塊錢」就可以吃到一份「美式德腸尬火腿」（原價99元），內容包括德式香腸、火腿、生菜沙拉，地瓜、水煮蛋、奇異果，還附加一杯紅茶，更講究的則有22元的「香烤板腱牛排（原價220元）、20元的「軟嫩彈牙松板豬」（原價200元），每一份都是真材實料，絕對物超所值。

蘇宏明說，目前規畫是四月份共將提供100份的假日專屬優惠早餐，如果這個逆勢操作的方法奏效，將會視情況推出更多的不同的優惠內容。

(中時 )