古坑鄉荷苞山桐花公園的近千棵油桐花盛放。（周麗蘭攝）

古坑鄉荷苞山桐花公園的油桐花今年開得很美。（周麗蘭攝）

遊客以落花排成我愛你的英文字。（周麗蘭攝）

古坑鄉油桐花美景宜人，吸引許多遊客美拍。（周麗蘭攝）

11日、12日將採實名制進入桐花公園，僅開放兩個出入口，每小時開放500人，民眾也要戴口罩賞花。（周麗蘭攝）

古坑鄉荷苞山桐花公園的近千棵油桐花盛放，本周末舉行2天「好客桐樂會」，不過縣長張麗善呼籲本縣民眾就近走走，不建議外縣市遊客來，這是史上第一遭。11日、12日將採實名制進入桐花公園，僅開放兩個出入口，每小時開放500人，民眾也要戴口罩賞花。

今年油桐花開得早也漂亮，荷苞山的桐花公園地面已被落花鋪成花毯，今年美景來得不是時候，因新冠肺炎疫情升溫，主辦單位古坑鄉公所員工繃緊神經。

民政課長李進益表示，四公頃大桐花公園有多個進出口，這幾天已經緊急封閉五個，只留大門口以及前雲林經濟農場荷苞工作站的步道出入口，建議民眾路邊停車拉開距離。

李進益說，民眾必須在入口處登記姓名、電話，接受量額溫並戴口罩才能進入，遊園人數控制在500人，今年因疫情之故，不希望外縣市朋友來。

縣長張麗善表示，雲林縣民的健康狀況大多良好，但不了解外縣市朋友們的接觸史、旅遊史，歡迎縣內民眾到桐花公園走走透氣就好。

日前清明連假時，北港朝天宮被中央流行疫情指揮中心發布為11個警示景點之一，張麗善緊急前往視察呼籲。

古坑鄉荷苞山的油桐花在半世紀前與咖啡樹伴種，這幾年來古坑鄉公所補植1000多棵，桐花美景夙負盛名，曾有一天上萬人賞花紀錄。

(中時 )