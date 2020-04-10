嘉義市聯合稽查小組臨檢知名酒店，盤查坐檯小姐身分。（廖素慧攝）

嘉義市聯合稽查小組臨檢知名酒家。（廖素慧攝）

嘉義市警方查驗業者的營業登記。（廖素慧攝）

中央流行疫情指揮中心宣布全台酒店、舞廳全面暫停營業，以加強防疫，嘉義市聯合稽查小組由警察局長張樹德率隊，9日深夜大陣仗臨檢知名酒店，業者多登記商行、小吃店，警方表示，經查有女子坐檯陪酒就算是酒店，全力配合執法。

聯合稽查小組陸續臨檢夜世界、美麗華等有女子坐檯陪酒的知名酒店，仍有男客進場消費，業者都配合臨檢，也有業者為坐檯陪酒的小姐、客人量額溫，但店內有員工、小姐沒戴口罩，有防疫破口之虞。

市警局表示，部分店家仍未配合政府政策停業，雖然營業登記是餐館或視聽歌唱業，但依據《嘉義市視聽歌唱理髮三溫暖舞廳舞場酒家酒吧及特種咖啡茶室業管理自治條例》，若實際上有提供場所、服務生陪侍，供應酒、菜或餐飲而盈利，將蒐證後，依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第7條及第16條規定，移請市府衛生局裁罰。

市府建設處表示，本市查無中央疫情指揮中心所指示、登記為「酒店」的業者，但為避免業者規避防疫，經聯合小組實地稽查，將依據其實際經營行為認定，強制要求業者配合停業，未配合者，依據《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》裁處。

(中時 )