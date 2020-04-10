繼先前曾預測過 5G iPhone 可能會延後 1、2 個月發表後，摩根大通(JPMorgan)在最新的產業分析報告中再度發出預測，推測 4 款 5G iPhone 中，2 支 6.1 吋螢幕的款式有機會在 9 月率先開賣，另兩支則延 1、2 個月推出。由於在 2017 年、2018 年蘋果都曾將當年度的新 iPhone 分兩個時間上市，這個說法令人不由得更為關注。

摩根大通科技產業分析師楊維倫在最新產業調查報告中指出，因為新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，蘋果啟動緊急應變計畫，預計在 9 月讓兩支 6.1 吋的新 iPhone 上市，1 至 2 個月之後再讓 5.4 吋、6.7 吋的款式上市。因為這項調整，摩根大通下修了 iPhone 12 系列在今年下半年的出貨量，從 7500 萬支降至 6800 萬支。而針對 iPhone 今年 Q1、Q2 的銷量預測，由於 iPhone SE 2(或稱 iPhone 9)的平價新機有望在近期推出，所以對 iPhone 出貨量的預期從原本 Q1、Q2 的 3700 萬支、4300 萬支，下修至 3600 萬支與 3700 萬支。以 2020 年整年度來看，摩根大通預測全年銷量僅 1.78 億支，比 2019 年的 1.96 億支減少 6%，也就是說 iPhone 年出貨量將會連續第三年下滑。

摩根大通提出今年下半年的 4 款新 iPhone 會分批上市這一點，由於有前例可循，可信度不低。在 2017 年，蘋果首度在秋季一口氣推出 3 款 iPhone，也就是 iPhone 8、iPhone 8 Plus 以及 iPhone X，3 款新機同步發表，但是 iPhone 8 系列在 9 月 15 日開放預購、9 月 22 日上市；iPhone X 則是在 10 月 27 日開放預購、11 月 3 日才上市。而 2018 年，同時發表的 iPhone XR、iPhone XS、iPhone XS Max，其中 iPhone XS 系列雙機在當年 9 月 14 日預購、9 月 21 日上市；iPhone XR 則是 10 月 19 日開放預購，10 月 26日上市。連續兩年都出現了分批開賣 iPhone 新機的情況。

至於為什麼蘋果要在 2017、2018 年分批開賣新機，原因有點類似。2017 年的 iPhone X 是蘋果首度導入 Face ID 的 iPhone，螢幕需要使用異形切割，為 Face ID 的元件保留一塊區域，因此影響良率與備貨速度，才會延後上市。而 2018 年蘋果則是首度將 Face ID 用在採用 LCD 螢幕的 iPhone XR 之中(iPhone X、iPhone XS 系列都是 OLED 螢幕)，因為 LCD 螢幕不像 OLED 螢幕具有自體發光的特性，需要仰賴背光模組來發光，因此螢幕需要切割出 Face ID 的區塊對於 iPhone XR 在製造工藝上造成全新的挑戰。而今年蘋果若真的重複了 2017、2018 年的情況，再度分批開賣新 iPhone 的話，則得歸咎於新冠肺炎(COVID-19)疫情衝擊供應鏈以及研發進度等因素。

從蘋果仍舊相當仰賴 iPhone 營收的角度來看，先前多家外媒預測 5G iPhone 可能會延後發表的觀點，雖然有其可能性，但是若要完全錯過今年的聖誕節檔期，也就是 Q4 的 iPhone 傳統出貨旺季，對於蘋果營收而言絕對將帶來重度傷害。因此，在可行的情況下，竭力保持在秋季發表、秋季上市的做法，相信是蘋果與供應鏈一致的目標。而若無法讓 4 款新 iPhone 全都如期在秋季上市，重新採用 2017 年、2018 年分批上市的策略，對於蘋果還有消費市場來說，都曾有經驗，也算是不完美辦法裡一個可行度頗高的做法。

不過，目前距離原定秋季 5G iPhone 發表的時間點仍早，新冠肺炎疫情趨勢也難以估計。對於相關上市情況的討論，因為變數相當多，都還是言之過早。但從有這麼多相關預測紛紛出籠可以看出，智慧型手機相關產業對於秋季新 iPhone 的期待。而在蘋果供應鏈中也占據相當地位的台廠，肯定也都引頸期盼 iPhone 能照時程推出。

分析師郭明錤針對 2020 年新 iPhone 產品線的預測圖。(摘自新浪科技)

先前預測蘋果新品準度很高的天風國際分析師郭明錤曾指出，2020 年秋季的新 iPhone 共有 4 款，分別是 5.4 吋、兩支 6.1 吋以及 6.7 吋的款式。其中，5.4 吋以及一支 6.14 吋的款式將搭載雙主鏡頭、另一支 6.1 吋款式以及 6.7 吋的款式則將搭載三顆主鏡頭。換句話說，如果摩根大通預測準確，兩支 6.1 吋 iPhone 有望在 9 月份先上市的話，對於市場來說將同時有中階與高階新 iPhone 可選，即便沒有一次推出全數新品，但仍算是一個相當高明的策略。

(中時電子報)